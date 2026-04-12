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Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS

Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS

Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Jardins des Champs-Élysées

Adresse : 10 avenue des Champs-Élysées

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

DIMANCHE 19 AVRIL à Paris de 16h à 19h.

Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de
l’événement « Kiosque en fête ».

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MIEUX QU’UN
KARAOKÉ !

Personne ne
prend seul le micro, tout le monde, même les plus timides, chante en même temps
au rythme d’une guitare et d’une batterie.

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IMPORTANT : il n’y aura
peut-être pas assez de carnets de chant pour tout le monde. Si vous pouvez,
venez avec le vôtre imprimé (20 pages). Téléchargez-le ici : https://linktr.ee/laissezvouschanter

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Alors
commencez à chauffer vos voix !

Sno &
Bertrand

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Vidéos, dates, paroles des chansons,
réseaux sociaux… Tout est sur notre site internet : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

DIMANCHE 19 AVRIL à Paris de 16h à 19h. Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Public adultes. A partir de 23 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00

Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées  75008 PARIS
https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/ https://www.facebook.com/groups/chanterensembleautourduneguitare/


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