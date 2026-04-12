Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS

DIMANCHE 19 AVRIL à Paris de 16h à 19h.

Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de

l’événement « Kiosque en fête ».

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MIEUX QU’UN

KARAOKÉ !

Personne ne

prend seul le micro, tout le monde, même les plus timides, chante en même temps

au rythme d’une guitare et d’une batterie.

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IMPORTANT : il n’y aura

peut-être pas assez de carnets de chant pour tout le monde. Si vous pouvez,

venez avec le vôtre imprimé (20 pages). Téléchargez-le ici : https://linktr.ee/laissezvouschanter

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Alors

commencez à chauffer vos voix !

Sno &

Bertrand

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Vidéos, dates, paroles des chansons,

réseaux sociaux… Tout est sur notre site internet : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

DIMANCHE 19 AVRIL à Paris de 16h à 19h. Venez chanter tous ensemble avec des musiciens à l’occasion de l’événement « Kiosque en fête ».

Le dimanche 19 avril 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 23 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00

Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS

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