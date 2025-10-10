Kipling, le come-back du sac culte ! Pop-up Kipling Paris

Kipling, le come-back du sac culte ! Pop-up Kipling Paris vendredi 10 octobre 2025.

De la cour de récré à la pop culture urbaine, Kipling et son petit singe complice sont devenus le tandem emblématique des années 2000.

Icône des sacs pratiques et totem de toute une génération d’ados, la marque à l’esprit un brin déjanté Kipling et sa mascotte mutine, reviennent sur le devant de la scène en s’installant à Paris pour un pop-up éphémère.

Née en 1987 à Anvers et devenue culte dans le monde entier, Kipling se réinvente à travers son style, ses collections mais également sa philosophie, pour répondre aux aspirations qui définissent notre époque. Des sacs pensés pour une vie urbaine fluide, créative et plus responsable.

Pour célébrer son retour en France, la marque vous convie à redécouvrir son univers du 10 au 12 octobre prochain à Paris !

Kipling et son petit singe complice des années 2000 reviennent sur le devant de la scène en s’installant à Paris pour un pop-up éphémère du 10 au 12 octobre prochain et du 24 septembre au 14 octobre au 6e étage des Galeries Lafayette Paris !

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pop-up Kipling 97 rue de Turenne 75003 Paris