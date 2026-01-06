Kir Comedy Club 100% Bourgogne La tannerie Avallon
Kir Comedy Club 100% Bourgogne La tannerie Avallon vendredi 6 février 2026.
Kir Comedy Club 100% Bourgogne
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Le Kir Comedy Club revient avec une édition 100 % Bourgogne. Une soirée stand-up portée par des humoristes Bourguignons, entre autodérision, énergie collective et fou rire ! 19h00 ouverture des portes. 19h/20h30 buffet proposé sur place. 20h30 spectacle .
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kir Comedy Club 100% Bourgogne
L’événement Kir Comedy Club 100% Bourgogne Avallon a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay