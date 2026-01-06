Kir Comedy Club 100% Bourgogne La tannerie Avallon

Kir Comedy Club 100% Bourgogne

La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le Kir Comedy Club revient avec une édition 100 % Bourgogne. Une soirée stand-up portée par des humoristes Bourguignons, entre autodérision, énergie collective et fou rire ! 19h00 ouverture des portes. 19h/20h30 buffet proposé sur place. 20h30 spectacle .

La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kir Comedy Club 100% Bourgogne

L’événement Kir Comedy Club 100% Bourgogne Avallon a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay