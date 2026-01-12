Kir Comedy Club Salle des fêtes La Machine

Kir Comedy Club

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Le Kir Comedy Club fait escale à La Machine pour une soirée stand-up placée sous le signe du rire et de la proximité avec le public.

Pendant 1h à 1h15 de spectacle, trois humoristes aux univers bien distincts se succéderont sur scène pour proposer une soirée rythmée, accessible et conviviale avec

Valentin Mayet

Humoriste reconnu pour son énergie et son sens de l’observation, Valentin Mayet se produit régulièrement sur les scènes de stand-up et développe un humour direct, sincère et percutant.

Chloé Fromentin

Chloé Fromentin propose un regard fin et décalé sur le quotidien, porté par une écriture sensible et une présence scénique naturelle. Une voix singulière de la scène humoristique actuelle.

François Martinez

Magicien et humoriste, François Martinez mêle magie, humour et interaction avec le public. Son univers original apporte une touche surprenante et ludique à la soirée.

Un format idéal pour découvrir des artistes, rire et partager un moment simple et chaleureux.

19h Ouvertures des portes

19h-20h30 Buvette et restauration

20h30 Début du spectacle

Tarif 22€ (1 verre de kir offert) .

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

