KIREITAS Agen

Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Depuis leur rencontre en 2007, Pierre Clavé et Adrien Maury réinventent la musique à deux. Avec Kireitas, ils plongent dans l’univers d’Erik Satie, mêlant électro minimaliste, influences orientales et flamenco, guitare, oud, synthés et improvisation.

La rencontre entre Pierre Clavé et Adrien Maury au Florida en 2007 déclenche une collaboration entre les deux artistes pendant plus de 15 ans sur différents projets musicaux. Avec Kireitas, ce sont les œuvres d’Erik Satie que les artistes décident d’explorer.

Les thèmes d’Erik Satie se retrouvent dans leurs intégralités, parfois là où on ne les attend pas, harmonieusement accompagnés d’un univers où l’électro minimaliste côtoie une ré-interprétation orientale et flamenco.

La guitare ou le oud s’entremêle aux synthés, rythmiques et samples autour des partitions originales et de plages d’improvisations.

Kireitas propose d’inscrire ces œuvres dans un espace sonore percussif, ambient, improvisé et novateur… .

Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 59 54

Since meeting in 2007, Pierre Clavé and Adrien Maury have been reinventing music for two. With Kireitas, they plunge into the world of Erik Satie, mixing minimalist electro, oriental and flamenco influences, guitar, oud, synths and improvisation.

