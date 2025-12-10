Kirikoketa Loreak soirée ciné-rencontre avec le réalisateur Irissarry

Kirikoketa Loreak soirée ciné-rencontre avec le réalisateur

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Ospitalea vous propose une soirée cinéma exceptionnelle dans le cadre de la résidence d’écriture cinématographique Kirikoketa, organisée par l’association Zukugailua. Projection du film Loreak, en basque sous-titré français, en présence du réalisateur Jose Mari Goenaga. Durée 1h39. Semaine après semaine, et chaque fois à la même heure, Ana, Lourdes et Tere reçoivent un bouquet de fleurs anonyme. Elles commencent à penser que ces cadeaux pourraient être porteurs d’un message caché. Prix de la Meilleure Musique Originale de Cinespaña pour Pascal Gaigne. Meilleure Interprétation Féminine de Cinespaña pour Itziar Ituño. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur autour de son travail, de son regard et de son parcours au sein du cinéma basque et international. Un moment privilégié que nous serions ravis de partager avec vous. .

