KIRRI CLOWN BLA BLA BAR Rezé
KIRRI CLOWN BLA BLA BAR Rezé jeudi 27 novembre 2025.
KIRRI CLOWN Jeudi 27 novembre, 20h00 BLA BLA BAR Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T22:00:00
Fin : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T22:00:00
Kirri, jeune maire tout juste élue, s’emballe.
Elle veut bien faire et s’égare un peu…
Entre bafouilles bancales, contes fracassés et cérémonies qui déraillent, Kirri est plus que jamais motivée pour sa rentrée en tant que Maire.
Son programme :
Chanter en Brezhoneg pour les pissenlits qui se font brouter par la racine.
Un seul en scène drôle et tendre par Charlotte Burel.
https://www.instagram.com/carlotta_kirri/
https://open.spotify.com/intl-fr/album/3h10W8Qt9B8iWFauQ1zAuS?si=TBOQNsrtQKWxqLqx4R4m6g
BLA BLA BAR 22 rue Fédérico Garcia Lorca, 44400 Reze Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 76 82 69 02 https://www.facebook.com/blablabar.reze/?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « carlotta_kirri », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Carlotta Brl (@carlotta_kirri) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/541550888_18041289563667089_557546020246961620_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_oc=Q6cZ2QGmQIA93ZPoT8HDm7xpHpKEZOlyTsEd-Og1eFmlo8kZh5yOMtyIksduGeiEaxA_0Qg&_nc_ohc=TjF1RTDmwCkQ7kNvwFi-wph&_nc_gid=dw2CNt1vf5tgFJgO7KsvtQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&ig_cache_key=GChpRyCRersPdRhAANS9wMImzbwHbmNDAQAB2402400j-ccb7-5&oh=00_Afb7ObegJixuU16XMnZC1zI7kp3mF1tAfLNcOAY0dSpskw&oe=68C8ACAE&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/carlotta_kirri/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/carlotta_kirri/ »}, {« link »: « https://open.spotify.com/intl-fr/album/3h10W8Qt9B8iWFauQ1zAuS?si=TBOQNsrtQKWxqLqx4R4m6g »}] Bar et petite restauration.
Lieu Chaleureux et Convivial.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Clownesque