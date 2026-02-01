KIRTAN Mantras, Musique & Méditation Crozon

KIRTAN Mantras, Musique & Méditation

Espace Ti Surya Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Suite au succès du premier Kirtan, en Novembre dernier, nous organisons avec Marie Sonalet un nouveau rendez-vous en février !

Vous n’avez jamais participé à un Kirtan ? Il s’agit d’un moment de chant collectif, où l’on répète des mantras simples et inspirants, accompagnés de musique et de vibrations. Pas besoin de connaître les chants ou d’avoir une voix parfaite le Kirtan est avant tout une expérience de présence et de joie.

Venez expérimenter le pouvoir transformateur du son et du chant, vous relaxer profondément et relâcher le stress du quotidien. .

Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

