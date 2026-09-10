KIRTAN : Mantras, Musique & Méditation Crozon
dimanche 4 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
KIRTAN : Mantras, Musique & Méditation
Espace Ti Surya Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Nous vous proposons un nouveau cercle de chant de mantras en musique !
Le chant de mantras est considéré comme la plus haute forme de yoga. Quand nous vibrons ces sons purs, notre mental, libéré de toutes ses activités, peut s’absorber dans le silence, source de tous les sons. Nous pouvons transformer ainsi notre fréquence vibratoire pour créer de la joie et une connaissance profonde.
Venez partager un moment joyeux et méditatif. Laissez la vibration sacrée du son apaiser le mental et ouvrir vos cœurs !
Avec Marie Sonalet, Irène et Harjit Singh.
INFOS : Irène 0650380012
www.bijayogacrozon.fr
RESAS: https://www.helloasso.com/associations/bija-yoga-crozon/evenements/soiree-kirtan-4-octobre-16h-18h .
Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12
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English :
L’événement KIRTAN : Mantras, Musique & Méditation Crozon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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