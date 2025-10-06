CRYPTOPSY – LE FERRAILLEUR Nantes

CRYPTOPSY Début : 2026-02-14 à 19:00. Tarif : – euros.

GARMONBOZIA PRÉSENTE : CRYPTOSYGARMONBOZIA présente CRYPTOPSY ALL SO VILE EUROPEAN TOUR 2026 Celebrating 30 years of None So Vile !With Special Guests: 200 STAB WOUNDS, INFERI, CORPSE PILE.GARMONBOZIA présente CRYPTOPSY All So Vile Tour 200 STAB WOUNDS INFERI CORPSE PILEPour la Saint Valentin, CRYPTOPSY vous invite à venir célébrer les 30 ans de leur cultissime album : NONE SO VILE ! Ce groupe légendaire de Montréal a passé plus de 30 ans à repousser les limites de la musique extrême, avec une discographie impressionnante et des performances live fulgurantes. Attendez-vous à une explosion de brutalité et de technicité.Groupe de Death Metal originaire de Cleveland 200 STAB WOUNDS revient avec son deuxième album Manual Manic Procedures un uppercut sonore qui mélange intensité old school et approche moderne. Avec des riffs massifs, des thématiques gore et une énergie dévastatrice, 200 STAB WOUNDS promet une expérience musicale intense et inoubliable sur scène.

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44