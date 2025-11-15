Kiss of Bliss Châteauroux
Kiss of Bliss Châteauroux samedi 15 novembre 2025.
Kiss of Bliss
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
C’est doux, c’est neuf, c’est Kiss of Bliss, un quatuor poitevin qui joue son rock suave comme personne d’autre !
Entre délicatesse mélodique et fougue rythmique, le groupe saura autant vous faire danser que vous susurrer de douces harmonies. 5 .
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34
English :
It’s sweet, it’s new, it’s Kiss of Bliss, a quartet from Poitou who play their suave rock like no one else!
German :
Es ist süß, es ist neu, es ist Kiss of Bliss, ein Quartett aus Poitevin, das seinen sanften Rock wie kein anderes spielt!
Italiano :
È dolce, è nuovo, è Kiss of Bliss, un quartetto del Poitou che suona il suo smooth rock come nessun altro!
Espanol :
Es dulce, es nuevo, es Kiss of Bliss, un cuarteto de Poitou que toca su rock suave como nadie
L’événement Kiss of Bliss Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme