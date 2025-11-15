Kiss of Bliss Châteauroux

Kiss of Bliss

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Début : Samedi 2025-11-15

C’est doux, c’est neuf, c’est Kiss of Bliss, un quatuor poitevin qui joue son rock suave comme personne d’autre !

Entre délicatesse mélodique et fougue rythmique, le groupe saura autant vous faire danser que vous susurrer de douces harmonies. 5 .

English :

It’s sweet, it’s new, it’s Kiss of Bliss, a quartet from Poitou who play their suave rock like no one else!

German :

Es ist süß, es ist neu, es ist Kiss of Bliss, ein Quartett aus Poitevin, das seinen sanften Rock wie kein anderes spielt!

Italiano :

È dolce, è nuovo, è Kiss of Bliss, un quartetto del Poitou che suona il suo smooth rock come nessun altro!

Espanol :

Es dulce, es nuevo, es Kiss of Bliss, un cuarteto de Poitou que toca su rock suave como nadie

