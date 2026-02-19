Kiss of Bliss Concert La Chopine La Chopine Fontenay-le-Comte
Kiss of Bliss Concert La Chopine La Chopine Fontenay-le-Comte samedi 7 mars 2026.
Kiss of Bliss Concert La Chopine
La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
C’est doux, c’est neuf, c’est Kiss Of Bliss !!!
Un quatuor poitevin qui joue son rock suave comme personne d’autre.
Entre délicatesse mélodique et fougue rythmique, le groupe saura autant vous faire danser
que vous susurrer de douces harmonies. .
La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 65 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s sweet, it’s new, it’s Kiss Of Bliss!!!!
L’événement Kiss of Bliss Concert La Chopine Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin