Kissed And Friends en concert au Pop Up Du Label Le Pop Up du Label Paris lundi 20 octobre 2025.

Après le succès de « Melie-rose », Kissed nous propose de passer une soirée avec la scène pop actuelle en y invitant 4 noms. Entre invités surprises et sons exclusifs, tout est réuni pour que l’artiste nous plonge dans son univers.

Qui est Kissed ?

Originaire de Normandie, Kissed a choisi de s’installer à Paris pour s’immerger dans la nouvelle scène musicale de la capitale, dont il est rapidement devenu l’un des acteurs marquants.

Si la musique de Kissed séduit autant, c’est parce qu’elle s’appuie sur un univers déjà très affirmé : nourri de romantisme et profondément marqué par le cinéma, l’artiste propose des visuels à l’esthétique parisienne raffinée et romancée.

L’artiste Kissed invite quatre guests surprises au Pop Up du Label le 20 octobre 2025 !

Le lundi 20 octobre 2025

de 19h30 à 22h30

payant

15,95 euros.

Tout public.

Date(s) : 2025-10-20T19:30:00+02:00_2025-10-20T22:30:00+02:00

Le Pop Up du Label 14 Rue Abel 75012 Paris