Kissed SUPERSONIC Paris

KISSED (22h00)

(Pop rock – Rendez Vous – Paris, FR)

Après avoir baigné dans la musique depuis petit Kissed s’est lancé en 2025 avec diverses influences musicales. C’est le titre « Melie-Rose » qui l’a fait connaitre au grand public naviguant dans l’univers pop rock tout en rajoutant une touche digitale, il s’applique à faire de sa carte de visite une invitation à ses expérimentations.

Les 3 influences : BB Brunes, tame impala, tyler the creator

https://open.spotify.com/…/artist/6tkcFCnXVayNKi5OWeVpoi

Jeudi 22 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Cette soirée plaira aux fans de… Johnny Jane, St Graal & Sam Sauvage.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

