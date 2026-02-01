Kit activités famille Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Kit activités famille

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Le Centre Social de Bourbon-Lancy propose pour les enfants des activités créatives pour fêter les vacances de février sous formes de travaux manuels.

Une journée gratuite est proposée pour de beaux moments de partages enfants/parents.

Pour les enfants de 3 à 10 ans. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

