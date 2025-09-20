Kit Armstrong en concert, récital de piano Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin

Kit Armstrong en concert, récital de piano Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

20€/14€ (-25ans et +de 65 ans),8€ (bénéficiaires du RSA),6€(-12ans)

Début : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:30:00

Une mise à l’honneur en musique de deux sites d’exception de la ville.

Pianiste alliant des dons extraordinaires à un naturel confondant, compositeur et mathématicien, héritier d’Alfred Brendel, Kit Armstrong maîtrise un répertoire immense couvrant plusieurs siècles de musique, des virginalistes anglais à la musique contemporaine.

S’attaquant à chaque œuvre avec gourmandise, il propose un exceptionnel double récital, autour du grand Prélude et fugue sur le nom de BACH, conçu par Franz Liszt dans des versions pour piano et pour orgue.

En complément, des œuvres de Saint-Saëns qui fut organiste de La Madeleine à Paris, et de Charles-Marie Widor, organiste de Saint-Sulpice, dont la célèbre Toccata a forgé une réputation internationale.

Théâtre Jean Vilar 16 Place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, France
Théâtre construit par l'architecte Guy de 1842 à 1844, à l'emplacement de l'ancienne salle Louis XVI.

