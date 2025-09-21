Kit Armstrong en concert, récital d’orgue La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

Kit Armstrong en concert, récital d’orgue Dimanche 21 septembre, 18h30 La Basilique de Saint-Quentin Aisne

20€/14€ (-25ans et +de 65 ans),8€ (bénéficiaires du RSA),6€(-12ans)

Début : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Une mise à l’honneur en musique de deux sites d’exception de la ville.

Pianiste alliant des dons extraordinaires à un naturel confondant, compositeur et mathématicien, héritier d’Alfred Brendel, Kit Armstrong maîtrise un répertoire immense couvrant plusieurs siècles de musique, des virginalistes anglais à la musique contemporaine.

S’attaquant à chaque œuvre avec gourmandise, il propose un exceptionnel double récital, autour du grand Prélude et fugue sur le nom de BACH, conçu par Franz Liszt dans des versions pour piano et pour orgue.

En complément, des œuvres de Saint-Saëns qui fut organiste de La Madeleine à Paris, et de Charles-Marie Widor, organiste de Saint-Sulpice, dont la célèbre Toccata a forgé une réputation internationale.

La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin

Journées européennes du patrimoine 2025

Neda Navaee