Kit découverte du breton Rue de Tariec Saint-Pabu
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
2026-02-19
Atelier ludique d’initiation à la langue bretonne. Les noms de famille. Les noms de lieux, comment ça se prononce ?
Grâce à notre bénévole bretonnant, immergez-vous dans la richesse de la langue bretonne. Comprendre l’origine des noms peut vous aider à mieux les prononcer en se familiariser avec les sons spécifiques de la langue. En explorant ces toponymes, vous découvrirez un lien profond avec le patrimoine et la culture bretons. Amusez-vous et plongez dans la beauté de la langue bretonne avec enthousiasme et curiosité !
Tout public.
Sur réservation, durée 1h30. .
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne
