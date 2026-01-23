Kit découverte du breton Rue de Tariec Saint-Pabu

Kit découverte du breton

Atelier ludique d’initiation à la langue bretonne. Les noms de famille. Les noms de lieux, comment ça se prononce ?

Grâce à notre bénévole bretonnant, immergez-vous dans la richesse de la langue bretonne. Comprendre l’origine des noms peut vous aider à mieux les prononcer en se familiariser avec les sons spécifiques de la langue. En explorant ces toponymes, vous découvrirez un lien profond avec le patrimoine et la culture bretons. Amusez-vous et plongez dans la beauté de la langue bretonne avec enthousiasme et curiosité !

Tout public.

Sur réservation, durée 1h30. .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

