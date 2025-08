Kit du randonneur avec les plantes sauvages comestibles et médicinales Monistrol-sur-Loire

Avec Charlie Braesch animateur nature, rando passionnante et enrichissante dans les gorges du Bilhard, avec une belle immersion dans la nature et la découverte des plantes sauvages comestibles. Réservation Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Gorges de Bilhard Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

With nature guide Charlie Braesch, a fascinating and rewarding hike in the Bilhard gorges, with a beautiful immersion in nature and the discovery of edible wild plants. Bookings at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Mit Charlie Braesch, einem Naturanimateur, eine spannende und lohnende Wanderung durch die Bilhard-Schlucht, bei der Sie schön in die Natur eintauchen und essbare Wildpflanzen entdecken können. Reservierung Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Con la guida naturalistica Charlie Braesch, un’escursione emozionante e gratificante nelle gole del Bilhard, immergendosi nella natura e scoprendo piante selvatiche commestibili. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Con el guía de naturaleza Charlie Braesch, una excursión emocionante y gratificante por las gargantas de Bilhard, sumergiéndose en la naturaleza y descubriendo plantas silvestres comestibles. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

