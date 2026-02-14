Kit d’urgence et d’autonomie 72h : Kezaco ? Comment le préparer ? avec La Ligue de l’enseignement de la Gironde, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Kit d’urgence et d’autonomie 72h : Kezaco ? Comment le préparer ? avec La Ligue de l’enseignement de la Gironde Samedi 21 février, 15h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

À travers des jeux accessibles dès 6 ans, des tutos rigolos pour tous les âges et une petite séance de mise pratique, vous serez prêts à concevoir le vôtre.

À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Quel que soit votre âge, ce petit sac pourrait bien vous intéresser en cas de tempête, inondation et autre événement extrême. À quoi sert-il ? De quoi est-il composé ? Et pourquoi 72 h ?