KITSCH PARTY, QUAI DES CHAPS Nantes

Gratuit : non de 5 à 16 euros KITSCH PARTY ! Véritable antidote à la grisaille hivernale, le Collectif Mobil Casbah vous fait voyager dans le temps et vous invite à LA KITSCH PARTY ! VENDREDI 30/01, SAMEDI 31/01 ET DIMANCHE 01/02 CHEZ QUAI DES CHAPS SOUS CHAPITEAU CHAUFFE // BAR & RESTAURATION SUR PLACE ???? attention jauge limitée ???Ôde à la ringardise et au total look ! Rococo, rétro, décalée, à vos idées créatives pour vous saper et venir sublimer un week-end que vous n’êtes pas prêt.e d’oublier ! VENDREDI 30 JANVIER OUVERTURE DES PORTES 19H avec ? Portraitathlon & Kitsch Expérience20h30 ? ÇA TOURNE ! (Cie Mito Circus) – Solo clown / Tout public / 55 min – PREMIERE !De et avec Jonathan RANGER • ComédienPagaille est passionné par le cinéma. Il espère depuis toujours décrocher un rôle dans un film. L’occasion se présente enfin. Une boite de production lui demande d’envoyer une vidéo présentant ses talents de comédien. Il a le lieu, une caméra et pleins d’idées. « Silence, Moteur, Action …Ça tourne ! ».22h ? Le spectacle sera suivi de DJ BABIER pour ambiancer la fin de soirée.TARIF : 10 euros (plein), 5 euros (-18 ans), gratuit (- 6ans) / 14 euros (tarif de soutien, si vous voulez soutenir l’association) SAMEDI 31 JANVIER OUVERTURE DES PORTES 19H avec ? Portraitathlon & Kitsch Expérience20h30 ? YEKA (Cie La Frappée) – Spectacle musical / Tout public / 60 min.YEKA est un spectacle musical qui traverse nos héritages dans une ambiance afro-retro-futuriste. Entre mémoire et émancipation, YEKA fait se rencontrer la polyrythmie, les chants ivoiriens, la danse, les claquettes américaines à un accordéon aux sons électro lui même relier à des capteurs sonores. Composée de 5 membres issus d’horizons différents, YEKA a assurément une âme métissée ! YEKA rassemble une charismatique chanteuse africaine, une sympathique exploratrice des fantoches sonores, un percussionniste griotique, une impétueuse danseuse de claquettes, un mélodiste fou qui joue sur un accordéon midi des sons afro-électro ! Une belle recette où l’on fusionne les genres et les résonances, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs.22 ? 6 Singes – Concert vaudou-garageUne jungle sonore où s’entremêlent rock-vaudou et transe-psychédélique, voilà le terrain de jeu de ces 6 singes.Quatre musiciens aux parcours obliques nous entrainent dans une aventure, un fleuve d’histoires fantasques.Une musique écrite et vivante, teintée de rock, afro et électro, au service d’une Surboom Flamboyante.00h ? DJ BABIER et guest – DJ set pour dancefloor !TARIF : 12 euros (plein), 5 euros (-18 ans), gratuit (- 6ans) / 20 euros (tarif de soutien, si vous voulez soutenir l’association) DIMANCHE 1 FEVRIER OUVERTURE DES PORTES 14H avec ? Portraitathlon & Kitsch Expérience15h ? ÇA TOURNE ! (Cie Mito Circus) – Solo clownesque / Tout public / 55 min17 h ? YEKA (Cie La Frappée) – Spectacle musical / Tout public / 60 min. TARIF : 12 euros (plein), 10 euros (réduit), 5 euros (-18 ans), gratuit (- 6ans) / 16 euros (tarif de soutien, si vous voulez soutenir l’association) En famille, Tout public – Age maximum : 99

