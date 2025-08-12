Klaire fait Grr, nouveau spectacle Théâtre 100 Noms Nantes

Klaire fait Grr, nouveau spectacle Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 29 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:15 – 21:30

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Après le succès de son premier show musical « Le temps des sardines », KLAIRE FAIT GRR revient enflammer les cœurs avec 14 nouvelles chansons-pas-chantées. Des rigolotes, des pas du tout, des énervées et des féroces.Durée : 1h15À partir de 12 ansRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

