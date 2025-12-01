Klingeling Saison Culturelle Lacoustik Bédée

5 Rue des Rosiers Lacoustik Bédée Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, Lacoustik accueille le spectacle Klingeling le samedi 20 décembre à 16h30.

Drôle de voyage à la découverte des Noëls d’ailleurs.

Contes, chansons et manipulation d’objets.

Il existe un pays où, le soir de Noël, on partage un drôle de gâteau plein de petites surprises rigolotes…

Il existe un pays où c’est une étrange femme vêtue de noir perchée sur un balai volant qui apporte les cadeaux aux enfants…

Il existe un pays où, si on sait se perdre, on peut rencontrer le Père Noël en personne !

Ce n’est pas très loin de chez vous…

Gratuit. Sur réservation. .

5 Rue des Rosiers Lacoustik Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

