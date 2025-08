Klô Pelgag en concert Salle Paul Fort Nantes

Klô Pelgag en concert Salle Paul Fort Nantes mardi 20 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 20:30 –

Gratuit : non 17 € à 22 € Adulte

Klô Pelgag réaffirme ses capacités de compositrice, arrangeuse, réalisatrice et instrumentiste. Chaque nouvel opus réitère la place unique qu’elle occupe dans le paysage culturel francophone : Abracadabra n’y fait pas exception. Dès les premiers instants de musique, on constate que les contrastes qui ont toujours fait partie de l’oeuvre se sont raffinés. Que les images poétiques puissantes et évocatrices se sont précisées. Entre fragilité et complexité, les envolées mélodiques se fragmentent pour réapparaître transfigurées. Les pièces font place à toute l’élégance de la voix de l’interprète et témoignent d’une véritable recherche exploratoire. La magie s’exerce dans la capacité à surprendre et dans ce refus apparent de la stagnation créative.Klô Pelgag : voixLysandre Ménard : synthé, voixÉtienne Dupré : basseMarc Pételle : batterie

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000