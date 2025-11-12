Klô Pelgag

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-04 22:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Anthony Fantano, le critique américain le plus influent chez les moins de 25 ans selon le New York Times Klô Pelgag, c’est comme écouter en même temps Queen, Pink Floyd et Kate Bush, mais frenchy et aussi excentrique et extravagant que possible .

Après un premier passage remarqué au Reflet en 2022, la chanteuse québécoise Klô Pelgag est de retour avec son nouvel album.

Accompagnée de cinq musiciens dans cette constante chasse au fun, elle crée une musique qui transperce aussi fortement que nos émotions. Après tout, peut-être que la solution se cache dans le tréfonds d’un spectacle, dans cette impression trop rare de partager un instant suspendu qui nous amène à reconnaître la magie naturelle des choses, Abracadabra. .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

English :

Anthony Fantano, the most influential American under-25 critic according to the New York Times: Klô Pelgag is like listening to Queen, Pink Floyd and Kate Bush at the same time, but Frenchy and as eccentric and extravagant as possible.

German :

Anthony Fantano, laut New York Times der einflussreichste amerikanische Kritiker bei den unter 25-Jährigen: Klô Pelgag ist, als würde man gleichzeitig Queen, Pink Floyd und Kate Bush hören, aber frenchy und so exzentrisch und extravagant wie möglich .

Italiano :

Anthony Fantano, il più influente critico americano under 25 secondo il New York Times: Klô Pelgag è come ascoltare i Queen, i Pink Floyd e Kate Bush allo stesso tempo, ma alla francese e nel modo più eccentrico e stravagante possibile .

Espanol :

Anthony Fantano, el crítico estadounidense menor de 25 años más influyente según el New York Times: Klô Pelgag es como escuchar a Queen, Pink Floyd y Kate Bush al mismo tiempo, pero a la francesa y de la forma más excéntrica y extravagante posible .

