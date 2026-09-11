klt + alice chahbazian A new dawn (release party) salles municipales Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

klt + alice chahbazian A new dawn (release party)

salles municipales 30 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 21:10:00

Date(s) :

2026-09-25

KLT s’est imposé comme l’un des trios les plus prometteurs et inventifs de la scène jazz française. Porté par le pianiste Kévin Larriveau, aux côtés de Gabriel Gorr (contrebasse) et Théo Schirru (batterie), le trio développe une musique élégante et vibrante.

Après six années de complicité artistique, ce quatrième album intitulé A New Dawn marque une nouvelle étape pour le trio, rejoint par la prodigieuse Alice Chahbazian, chanteuse et musicienne. Ensemble, ils

nous livrent une soul moderne, nourrie de leurs influences jazz, hip-hop, électro et pop, portée par une écriture intime et sensible.

Un véritable

coup de cœur !

En partenariat avec LMA (Landes Musiques Amplifiées) .

salles municipales 30 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

KLT has established itself as one of the most promising and inventive trios on the French jazz scene. Led by pianist Kévin Larriveau, alongside Gabriel Gorr (double bass) and Théo Schirru (drums), the trio creates elegant and vibrant music.

L’événement klt + alice chahbazian A new dawn (release party) Capbreton a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI LAS