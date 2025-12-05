KLT & Jessy Elsa Palma | Beauty Of Change Le Petit Duc Aix-en-Provence

KLT & Jessy Elsa Palma | Beauty Of Change

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Entre jazz et soul, relevé par une touche habile de hip-hop. Dans le cadre du Festival Jazz sur la ville.

En donnant naissance à KLT, le pianiste Kévin Larriveau affirme son univers en mêlant acoustique et composition moderne. Il s’entoure du son de contrebasse profond et sensible de Gabriel Gorr, ainsi que de toute la détermination et subtilité de Théo Schirru à la batterie.



Le trio invite leur amie et complice artistique Jessy Elsa Palma pour défendre leur 1er EP, sorti en septembre 2021. Dans le même temps qu’ils jouent sur de nombreuses scènes et festivals français, ils continuent de composer ensemble. C’est donc avec une impatience non dissimulée qu’ils sortent leur album le 17 Mai 2024, Beauty of Change .



Jessy est une jeune auteure compositrice, interprète, musicienne française, bercée par les sonorités du monde et entrée en musique avec une chorale de gospel où s’est affirmée son immense talent. Leurs vibrations à l’unisson servent une large palette d’émotions où chacun amène sa touche, un riche et envoûtant partage. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Between jazz and soul, enhanced by a deft touch of hip-hop. As part of the Jazz sur la ville Festival.

German :

Zwischen Jazz und Soul, gewürzt mit einem gekonnten Hauch von Hip-Hop. Im Rahmen des Festivals Jazz sur la ville.

Italiano :

Tra jazz e soul, con un tocco di hip-hop. Nell’ambito del Festival Jazz in the City.

Espanol :

Entre el jazz y el soul, con un toque de hip-hop. En el marco del Festival Jazz in the City.

L’événement KLT & Jessy Elsa Palma | Beauty Of Change Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence