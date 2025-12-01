KLUB HABIBEATS – IZADORA + LIA MOON EN CONCERT L’Alimentation Générale Paris

→ IZADORÄ

Bercée par la musique depuis son plus jeune âge, IZADORÄ tisse le lien entre musique du monde et musique électronique. Au fil de ses voyages, elle s’immerge de cultures qui nourrissent ses créations, dans un univers au-delà des frontières. Durant ses performances elle mêle la musique et la danse à travers des compositions qui lui sont propres. Son live intègre divers instruments tel que l’accordéon, les flûtes natives, claviers, synthétiseurs et chant. Son univers visuel se démarque au travers de ses créations : costumes, masques et coiffes surréalistes font de ses performances sur scène, un voyage unique.

https://www.instagram.com/izadora_project/

→ LIA MOON

DJette, flûtiste, pianiste, chanteuse, joueuse de synthés, de machines et de pad, Lia Moon concocte des productions de House Music et d’Afro House. En mêlant instruments acoustiques et traditions aux ondes électroniques, elle tisse des liens entre la puissance du dancefloor et les transes ancestrales. En 2021, elle sort l’album « Housewife », disponible sur toutes les plateformes digitales.

https://www.instagram.com/liamoon.music/

La soirée KLUB HABIBEATS est une expérience sonore exquise remplie d’amour et de danses effrénées traditionnelles et populaires du Maghreb , du Moyen-Orient, saupoudrées de sonorités urbaines et conte.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Prix libre sur place : 5 EUR

Prix libre sur place : 3 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-19T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-20T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-19T20:00:00+02:00_2025-12-19T23:00:00+02:00

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/events/izadora-lia-moon-folktronica-arabic-sounds https://www.facebook.com/events/841097445315045 https://www.facebook.com/events/841097445315045