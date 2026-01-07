KLUB HABIBEATS L’Alimentation Générale Paris

Un voyage sonore irrésistiblement festif dans l’univers des musiques traditionnelles et populaires du Proche et Moyen-Orient, de Méditerranée et des Balkans, saupoudrées de sonorités urbaines et contemporaines.

Une expérience sonore exquise remplie d’amour, de bonne humeur et de danses effrénées !

La KLUB HABIBEATS de février s’annonce bouillonnante.

Au programme, une envolée dans le cosmos électro-anatolien avec Cem Yildiz venu spécialement d’Istanbul ; les sonorités festives et métissées de Lekip, et un dancefloor en fusion avec Guido Minisky et DJ Tagada

Samedi 07 février de 20h à 05h

Paris, L’Alimentation Générale

Billetterie : lien

→ Concert : 8€ prévente / 12€ sur place

ℹ️ Les tickets concert permettent de rester sur la partie club!

→ Club : 9€ prévente regular / 12€ prévente late / 15€ sur place avec conso

LINE-UP :

✦ CEM YILDIZ (TR)

✦ GUIDO MINISKY (FR)

✦ TAGADA DJ SET (FR)

✦ LEKIP (FR)

CONCERT :

✦ CEM YIDLIZ ✦

Envolée dans le cosmos électro-anatolien !

Au saz électrifié, à la voix et aux machines, le « Shamane des temps modernes » CEM YILDIZ repousse les limites des musiques populaires d’Anatolie et transporte le public dans l’univers des musiques urbaines d’Istanbul. Prenez votre envol avec sa performance au titre poétique “I Fly, The Skies Fly”.

Du Festival de jazz de Montreux à Sonar Barcelona, CEM YILDIZ s’est produit sur les grandes scènes des festivals de musiques du monde et électroniques, réinventant sans cesse sa signature sonore.

L’artiste a développé un univers musical insolite fusionnant musiques populaires et électro. Son parcours, qui a débuté avec l’album « HÜ » – composés de chants alévis – s’est approfondi avec les groupes Orient Expressions et Insanlar. Ses succès internationaux « Stil », « Ejma » et « Atlas », en collaboration avec Acid Arab, font également partie de cette quête sonore en constante évolution.

Instagram : https://www.instagram.com/yildizcem/

✦ LEKIP ✦

Lekip, c’est quatre musiciens venus d’Azerbaïdjan, du Kurdistan, d’Égypte et de France, réunis autour de jams populaires et convivales.

Leur musique mêle chants kurdes, azéris, grecs et français, portée par l’énergie d’Evren Avci, la sensibilité de Paul Barreyre, la virtuosité du clarinettiste Saddam Novruzbayov et la finesse du percussionniste Wadie Naim.

Ensemble, ils créent un mélange vibrant qui envoûte le public.

KLUB :

✦ GUIDO MINISKY ✦

Co-fondateur d’ACID ARAB avec Hervé Carvalho, Guido Minisky est un collectionneur de vinyles, journaliste, organisateur d’évènements et directeur artistique.

Avec lui, la Musique de France se réinvente, portée par un mélange audacieux d’acid house, de chaâbi, de techno et de raï.

Il se pourrait bien qu’au cours de la soirée, il improvise quelques featuring avec son acolyte Cem Yildiz, avec qui Acid Arab a signé des hits incontournables.

Instagram : https://www.instagram.com/guidominisky/

✦ DJ TAGADA ✦

Troubadour des pistes et passeur de rythmes venus de l’Est depuis plusieurs années, DJ Tagada est un fin amplificateur d’ambiance.

Il entraîne l’âme collective et les corps imbibés de joie dans le tourbillon des rythmes balkaniques et des sonorités orientales, subtilement mêlés aux sons urbains.

Instagram : https://www.instagram.com/djtagadaofficiel/

INFOS PRATIQUES

→ Adresse : 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Métro Oberkampf (L5) / Parmentier (L3)

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

