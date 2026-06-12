Klub Mem Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Klub Mem

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un samedi par mois, découvrez les nouveautés ou des idées de lectures et partagez vos coups de cœur avec les autres abonnés. .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

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English :

L’événement Klub Mem Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS