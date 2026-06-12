Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Klub Mem Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Klub Mem Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Espace Mélanie

Adresse : 2 Rue des Gentilshommes

Ville : 29340 Riec-sur-Bélon

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Riec-sur-Bélon

Klub Mem

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Un samedi par mois, découvrez les nouveautés ou des idées de lectures et partagez vos coups de cœur avec les autres abonnés.   .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Klub Mem Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)