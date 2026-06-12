Klub Mem Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon
Klub Mem Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon samedi 27 juin 2026.
Riec-sur-Bélon
Klub Mem
Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Un samedi par mois, découvrez les nouveautés ou des idées de lectures et partagez vos coups de cœur avec les autres abonnés. .
Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
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English :
L’événement Klub Mem Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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