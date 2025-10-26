KMOlympiade longe côte Plage de Kersidan Trégunc
KMOlympiade longe côte Plage de Kersidan Trégunc dimanche 26 octobre 2025.
KMOlympiade longe côte
Plage de Kersidan Accueil à salle les Brigantines Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Activité ludique et sportives de tous niveaux organisées tout au long de la journée sur la plage de Kersidan à Trégunc.
> 4 courses format coupe de france des clubs le mtin et course ludique l’après-midi.
Baptême longe côte prix libre (inscription possible sur place le jour même).
Accueil à 8h à la salle d’activité les Brigantines.
Dès 12 ans.
Restauration sur place.
Inscription par mail avant le 12 octobre klubmoiseocean@gmail.com .
Plage de Kersidan Accueil à salle les Brigantines Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement KMOlympiade longe côte Trégunc a été mis à jour le 2025-10-16 par OTC CCA