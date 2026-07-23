KMV Nantaux Montriond
samedi 12 septembre 2026 · Montriond
Informations pratiques
Montriond
KMV Nantaux
Les Granges Montriond Haute-Savoie
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:15:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez vous tester et vous dépasser lors de la 12ème édition sur le terrain de jeu de l’emblématique sommet de Nantaux sur les communes de Montriond et Saint-Jean-d’Aulps.
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Les Granges Montriond 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lesberetsattables@gmail.com
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English : KMV Nantaux
Come and test your mettle at the 12th edition, on the playground of the emblematic Nantaux summit in the communes of Montriond and St Jean d’Aulps.
L’événement KMV Nantaux Montriond a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée d’Aulps Tourisme