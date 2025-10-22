KNEEBODY Jazz rock soul elecro funk USA Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Début : 2025-10-22 20:30:00

Concert évènement au Crescent avec le retour de Kneebody, 6 ans après leur dernier passage à Mâcon qui a marqué l’histoire du club et abouti à la sortie d’un album live.

Quartet explosif nommé aux Grammy Awards, composé de musiciens virtuoses et avant-gardistes ayant collaboré avec des artistes allant de Prince, Snoop Dogg et Bruno Mars à Tigran Hamasyan, Donny McCaslin, Meshell Ndegeocello, De La Soul…

Depuis 25 ans et 13 albums ensemble, Kneebody a su obtenir un statut culte, précurseur d’une tendance où l’énergie du rock se mêle aux compositions soul-jazz, bebop et électro-funk et représente pour chacun des musiciens leur laboratoire favori et un terrain de jeu où chaque prise de risque est magnifiée.

Leur nouvel album paru sur le label de Michael League (Snarky Puppy) en avril dernier signe l’entrée du groupe dans ce qu’ils considèrent une nouvelle ère, qu’ils viennent célébrer en France après 4 ans d’absence.

Ben Wendel saxophone,

Shane Endsley trompette,

Adam Benjamin claviers,

Nate Wood batterie, basse. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

