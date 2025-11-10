KNEECAP – Elysee Montmartre Paris

KNEECAP Début : 2025-11-10 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : KNEECAPUne force puissante et engagée, Kneecap représente le hip-hop à son plus électrisant. Le trio irlandais annonce quatre concerts événements à Paris en 2025 ! Rendez-vous les 8 et 9 septembre au Trianon et les 10 et 11 novembre à l’Élysée Montmartre.Kneecap est aujourd’hui le groupe dont on parle le plus au monde, mobilisant toute une génération dans les moshpits et sur les pistes de danse, dans les champs et dans les clubs, en ligne et hors-ligne. Avec des airs et sonorités indéniablement exaltants, Kneecap est une force révolutionnaire, brisant les interdictions, les barricades, la censure, et occasionnellement la bouteille de Buckfast. Leur très intelligent album concept Fine Art (2024), produit par Toddla T, les a catapultés face au grand public. Un projet associé avec leur long métrage primé aux BAFTA, Kneecap , mettant en vedette Michael Fassbender, qui a été sélectionné pour un Oscar.Quiconque pensait que le phénomène Kneecap aurait atteint son apogée en 2024 se trompait gravement. Sur plusieurs tournées à guichets fermés et festivals aux quatre coins du globe, Kneecap a mobilisé la jeunesse, plaidant vocalement pour la paix et la liberté palestinienne. Pour cela, Kneecap a fait face à un barrage de critiques de la part des forces conservatrices, démontrant une fois de plus le pouvoir de la musique et des artistes qui refusent de se dérober à la vérité et le pouvoir des jeunes de prendre la parole. Kneecap s’est retrouvé dans un tourbillon médiatique et politique, mais fidèle à ses principes, au côté de sa communauté et de son public grandissant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75