KNIT & TOULOUSE LA HALLE AUX FLEURS Toulouse

KNIT & TOULOUSE

LA HALLE AUX FLEURS 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Bienvenue au tout premier salon de la laine et du tricot à Toulouse ! La Halle aux Fleurs du Grand Marché (MIN) va vibrer au rythme des aiguilles et des écheveaux le temps d’un week-end placé sous le signe de la créativité et du partage.

Que vous soyez débutant ou passionné, profitez d’espaces et d’ateliers pour apprendre, échanger, créer… et surtout tricoter ! Teinturiers, designers, merceries et amoureux de la laine sont au rendez-vous pour partager leur univers.

Rencontrez 36 créateurs passionnés et découvrez la laine sous toutes ses formes, entre couleurs, textures et savoir-faire uniques. Derrière chaque stand, une histoire, une passion, une création.

– Teinturiers et indie dyers proposant des laines et fils teints à la main dans des palettes originales et responsables (comme Ars Natura, Éline & Laines, Frea Laine, Le Bruit des Aiguilles…).

– Transformateurs et filateurs de fibres naturelles ainsi que créateurs textiles (tricot, crochet, tissage, feutrage) tels qu’Acampadis, Atelier Poëtis, Graine de Fil ou Haiku Crochet.

– Boutiques et merceries spécialisées en laines et fournitures (Fabric Corner, Le Temps du Fil, Un instant chez moi…) offrant un large choix de fils, accessoires et outils.

– Éleveurs et fibre locales comme La Ferme des Bords d’Aude Mohair Audois ou Le Mohair de Gourjade, qui mettent en valeur des fibres issues d’élevages et de productions artisanales.

– Créatrices de patrons, kits et accessoires (Mamoizellek, Petite Couseuse et Compagnie, Stitch & Bitch, Wooliette…), proposant modèles, inspirations et idées créatives pour tous niveaux.

– Associations et projets solidaires autour du fil et de la communauté, comme L’Écheveau Solidaire ou O’Mailles, réunissant les passionnés en lien avec des causes ou des échanges conviviaux.

Bref, une belle diversité de talents autour de la laine, du fil, de la couleur et du fait-main à découvrir pendant le salon ! .

LA HALLE AUX FLEURS 200 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Welcome to Toulouse?s very first wool and knitting fair! The Halle aux Fleurs du Grand Marché (MIN) will be buzzing with needles and skeins for a weekend of creativity and sharing.

L’événement KNIT & TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE