KNIT’S ISLAND Florac Trois Rivières

KNIT’S ISLAND

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Un tournage documentaire au cœur d’un jeu vidéo

Le film Knit’s Island (2023), réalisé par Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoualc’h, n’est pas un documentaire classique. Pendant près de mille heures, l’équipe de tournage s’est immergée, sous forme d’avatars, dans le jeu vidéo de survie en ligne DayZ.

Quand le Cinéma s’immerge dans le Virtuel Projection-Rencontre exceptionnelle de Knit’s Island à Florac

Florac-Trois-Rivières, le 20 janvier 2026 En partenariat avec le Festival Floracopoly, l’association La Nouvelle Dimension invite le public à une expérience cinématographique et sociologique hors du commun le mardi 27 janvier 2026 à 20h30, à la Genette Verte.

Le film Knit’s Island (2023), réalisé par Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoualc’h, n’est pas un documentaire classique. Pendant près de mille heures, l’équipe de tournage s’est immergée, sous forme d’avatars, dans le jeu vidéo de survie en ligne DayZ. Sur cette île virtuelle de 250 km², ils sont allés à la rencontre de communautés de joueurs pour découvrir qui se cache derrière les pixels.

Entre fiction survivaliste et réalité humaine, le film interroge ces habitants virtuels sont-ils réellement en train de jouer ? Quelles histoires, quelles peurs et quelles aspirations partagent-ils derrière leurs écrans ? Ce long-métrage, largement primé en festival, offre un regard fascinant et poétique sur nos mondes numériques.

Une rencontre avec la production

La projection sera suivie d’un temps d’échange privilégié avec Boris Garavini, le producteur du film. Cette rencontre permettra de lever le voile sur les coulisses techniques et artistiques d’une telle œuvre Comment filme -t-on dans un jeu vidéo ? Comment le cinéma s’approprie-t-il ces nouveaux espaces de réalité ?

En partenariat avec Floracopoly

Cet événement marque un nouveau partenariat avec Floracopoly, le festival du jeu de Florac qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2026, qui souligne la volonté commune des acteurs culturels locaux de créer des ponts entre le septième art et la culture ludique. .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie contact@lanouvelledimension.fr

English :

Documentary filming at the heart of a video game

The film Knit?s Island (2023), directed by Ekiem Barbier, Guilhem Causse and Quentin L?helgoualc?h, is no classic documentary. For almost a thousand hours, the film crew immersed themselves, in the form of avatars, in the online survival video game DayZ.

