KNITTING PEACE Béziers

KNITTING PEACE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Avec Knitting Peace, Cirkus Cirkör tisse un univers suspendu de fils et de cordes, mêlant acrobaties, jonglage et poésie. Un moment de grâce vu par 2,5 millions de spectateurs.

Plus de 2,5 millions de spectateurs ont déjà été conquis par les créations de Cirkus Cirkör ! Dans Knitting Peace ( Tricoter la paix ), la compagnie mêle équilibrisme, jonglage, trapèze et acrobaties au cœur d’un univers suspendu fait de fils, de cordes et de cocons. Un véritable poème visuel, empreint de douceur, de légèreté et de contemplation.

Dès 6 ans. .

English :

With Knitting Peace, Cirkus Cirkör weaves a suspended universe of wires and ropes, combining acrobatics, juggling and poetry. A moment of grace seen by 2.5 million spectators.

German :

Mit Knitting Peace webt Cirkus Cirkör ein hängendes Universum aus Fäden und Seilen, in dem sich Akrobatik, Jonglage und Poesie vermischen. Ein Moment der Gnade, der von 2,5 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Italiano :

Con Knitting Peace, il Cirkus Cirkör tesse un universo sospeso di fili e corde, combinando acrobazie, giocoleria e poesia. Un momento di grazia visto da 2,5 milioni di spettatori.

Espanol :

Con Knitting Peace, Cirkus Cirkör teje un universo suspendido de cables y cuerdas, combinando acrobacias, malabares y poesía. Un momento de gracia visto por 2,5 millones de espectadores.

