Allée Nelson Creil Oise
Spectacle | Cirque et musique | 10 ans et +
Cirkus Cirkör Tilde Björfors
Tricoter la paix … Voilà un joli programme que les artistes suédois du Cirkus Cirkör tissent depuis plusieurs années et sur toute la planète qui, reconnaissons-le, en a franchement besoin. Alors, quand on sait qu’ils font un crochet par notre Faïencerie, aucune raison de ne pas en profiter?!
Avec son impressionnante scénographie en partie tricotée sur scène, le Cirkus Cirkör brode un récit poétique, musical et aérien. Dans cet univers, les conflits humains éclatent pour mieux se dénouer sous nos yeux fascinés. Portés, équilibres, renversements la technique acrobatique est ici convoquée pour un moment suspendu et plein de grâce…
Gestes tendres et corps apaisés Knitting Peace nous donne à voir ce fil humain qui, tous et toutes, nous relie.
Spectacle sans paroles
Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 21 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Circus and music | 10 years and up
Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors
Cirkus Cirkör weaves a poetic, musical and aerial tale with an impressive stage set, partly knitted on stage.
Wordless show
Daycare for children aged 3 to 10
German :
Show | Zirkus und Musik | 10 Jahre und mehr
Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors
Mit seinem beeindruckenden Bühnenbild, das teilweise auf der Bühne gestrickt ist, stickt Cirkus Cirkör eine poetische, musikalische und luftige Erzählung.
Aufführung ohne Worte
Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren
Italiano :
Spettacolo | Circo e musica | Dai 10 anni in su
Cirkus Cirkör? Tilde Björfors
Cirkus Cirkör intreccia un racconto poetico, musicale e aereo con un’imponente scenografia che viene in parte ricucita sul palco.
Spettacolo senza parole
Asilo nido per bambini dai 3 ai 10 anni
Espanol :
Espectáculo | Circo y música | A partir de 10 años
Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors
Cirkus Cirkör teje un cuento poético, musical y aéreo con una impresionante escenografía que se teje en parte sobre el escenario.
Espectáculo sin palabras
Guardería para niños de 3 a 10 años
