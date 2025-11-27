Knit­ting Peace Creil

Knit­ting Peace Creil jeudi 27 novembre 2025.

Knit­ting Peace

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 21 – 21 – 26

21

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Spectacle | Cirque et musique | 10 ans et +

Cirkus Cirkör Tilde Björ­fors

Trico­ter la paix … Voilà un joli programme que les artistes suédois du Cirkus Cirkör tissent depuis plusieurs années et sur toute la planète qui, recon­nais­sons-le, en a fran­che­ment besoin. Alors, quand on sait qu’ils font un crochet par notre Faïen­ce­rie, aucune raison de ne pas en profi­ter?!

Avec son impres­sion­nante scéno­gra­phie en partie trico­tée sur scène, le Cirkus Cirkör brode un récit poétique, musi­cal et aérien. Dans cet univers, les conflits humains éclatent pour mieux se dénouer sous nos yeux fasci­nés. Portés, équi­libres, renver­se­ments la tech­nique acro­ba­tique est ici convoquée pour un moment suspendu et plein de grâce…

Gestes tendres et corps apai­sés Knit­ting Peace nous donne à voir ce fil humain qui, tous et toutes, nous relie.

Spectacle sans paroles

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Circus and music | 10 years and up

Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors

Cirkus Cirkör weaves a poetic, musical and aerial tale with an impressive stage set, partly knitted on stage.

Wordless show

Daycare for children aged 3 to 10

German :

Show | Zirkus und Musik | 10 Jahre und mehr

Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors

Mit seinem beeindruckenden Bühnenbild, das teilweise auf der Bühne gestrickt ist, stickt Cirkus Cirkör eine poetische, musikalische und luftige Erzählung.

Aufführung ohne Worte

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren

Italiano :

Spettacolo | Circo e musica | Dai 10 anni in su

Cirkus Cirkör? Tilde Björfors

Cirkus Cirkör intreccia un racconto poetico, musicale e aereo con un’imponente scenografia che viene in parte ricucita sul palco.

Spettacolo senza parole

Asilo nido per bambini dai 3 ai 10 anni

Espanol :

Espectáculo | Circo y música | A partir de 10 años

Cirkus Cirkör ? Tilde Björfors

Cirkus Cirkör teje un cuento poético, musical y aéreo con una impresionante escenografía que se teje en parte sobre el escenario.

Espectáculo sin palabras

Guardería para niños de 3 a 10 años

L’événement Knit­ting Peace Creil a été mis à jour le 2025-07-20 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme