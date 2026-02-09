Knives + Fragile Place des Jacobins Le Mans

Knives + Fragile

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 23:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Knives, collectif de Bristol, déploie un noise collective chaotique entre post-punk et hardcore-fusion. Fragile, groupe angevin, présente Big Big Smile croisant punk tendu, emo et nappes shoegaze contemplatives. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Knives + Fragile Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72