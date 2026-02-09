Knives + Fragile Place des Jacobins Le Mans
Knives + Fragile Place des Jacobins Le Mans jeudi 2 avril 2026.
Knives + Fragile
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:30:00
fin : 2026-04-02 23:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Knives, collectif de Bristol, déploie un noise collective chaotique entre post-punk et hardcore-fusion. Fragile, groupe angevin, présente Big Big Smile croisant punk tendu, emo et nappes shoegaze contemplatives. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
