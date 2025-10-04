Knobil Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Villeurbanne

Knobil Samedi 4 octobre, 19h00 Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand Rhône

Début : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T21:00:00

Fin : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T21:00:00

Contrebassiste, chanteuse et compositrice, Louise Knobil vous invite à plonger dans un univers où jazz pailleté, chanson française, punk et post-bop fusionnent avec une énergie audacieuse. Inspirée par Esperanza Spalding, Charles Mingus et Boris Vian, cette étoile montante du jazz helvétique transforme son journal intime en une aventure musicale inédite. Portée par ses « knodisciples » – Chloé Marsigny à la clarinette basse et aux effets, et Vincent Andreae à la batterie – le trio fait vibrer des mélodies profondes et espiègles qui dansent et s’entrelacent dans un élan débordant de complicité. Attention, ça groove !

Maison Du Livre De L’image Et Du Son François Mitterrand 247 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://mediatheques.villeurbanne.fr/

© Knobil