Knobil New Morning Paris

Knobil New Morning Paris lundi 17 novembre 2025.

Inspirée par des figures emblématiques comme Esperanza Spalding, Charles Mingus et Boris Vian, cette étoile montante du Jazz helvétique transforme son journal intime en une aventure musicale inédite.

Avec cette démarche audacieuse, l’artiste défend une vision du Jazz qui lui est chère: une prise de risque authentique et sans filtre. KNOBIL souhaite partager son énergie aussi brute que sincère qu’elle appelle « son journal intime musical » : polyamour, recette de pesto et coming-out queer se côtoient sur fond de up-tempo swing, jazz moderne et punk contrebassistique.

Formation

Louise Knobil : contrebasse et chant

Chloé Marsigny : clarinette basse

Vincent Andreae : batterie

1ere partie : Elise Vassallucci

Autrice, compositrice, violoniste et vocaliste, Elise Vassallucci nous amène dans un univers sensible et mystérieux, avec sa voix et ses histoires.

Après la sortie de son premier album « Capharnaüm le 31 janvier », des passages remarqués à Marseille Jazz des 5 continents et au Trempli Jazz de la Défense, Elise Vassallucci sera en trio avec Pierre Mikdjian au piano et Jean Baptiste Rannou au saxophone.

Contrebassiste, chanteuse et compositrice, KNOBIL nous invite à plonger dans son univers où le Jazz, le Punk, les paillettes et la Chanson française fusionnent avec énergie pétillante et audacieuse.

Le lundi 17 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 25.00 EUR

Tarif réduit : 22.00 EUR Public adultes.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251117-6352-knobil.html https://www.facebook.com/KnobilornotKnobil/?locale=fr_FR