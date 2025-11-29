KNUP MUSICAL Lille

KNUP Samedi 29 novembre, 20h30 MUSICAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T21:45:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T21:45:00

KNUP est un groupe de punks qui chantent en français. Formation bien rodée guitares basse batterie et chanteurs hurleurs. Textes enragés engagés comme il se doit. Sueur et postillons garantis.

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/

Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Punk