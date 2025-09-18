LES EXTRA-LULUS – DUB – LA LUCIOLE Alencon

LES EXTRA-LULUS – DUB Début : 2025-11-15 à 21:00. Tarif : – euros.

La soirée extra-lulus fait son grand retour. Amateurs de dub, de sound system et de reggae, soyez prêts !Full Dub ouvrira la soirée en mêlant son dub digital stepper à des ambiances acoustiques plus roots, avec toujours bass music et électro en ligne de mire. Laissez vous porter par leur exploration musicale puissante et tribale.Puis place au périple musical audacieux de Sumac Dub qui s’éloigne des sentiers battus de la scène électro dub française. Construit autour d’une conversation intime entre lui et son père regardant les étoiles filantes, son dernier album Lyrae parle du souvenir, de la transmission et nous ramène à notre propre finitude face au temps.En clôture, le duo avignonnais Ashkabad vous emportera dans un voyage musical brûlant mêlant stepper dub, trap, downtempo et flirtant avec la techno ou la trance. Embarquez avec un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées. Une chose est sûre : leur énergie débordante fera bondir les plus réfractaires !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61