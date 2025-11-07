KO KO MO THE TWIN SOULS – SALLE EURYTHMIE Montauban

KO KO MO THE TWIN SOULS Début : 2025-11-07 à 21:00. Tarif : – euros.

KO KO MO c’est un peu comme si le yin et le yang se retrouvaient sur scène pour fusionner etélectriser le public au cours d’un show exaltant.En 3 albums, ce duo est parvenu à imposer sa propre patte musicale, un son instantanémentreconnaissable, alliant savamment Rock et touches d’Électro. La voix androgyne de Warren, tour àtour sensible et puissante, vient parfois rivaliser avec ses riffs de guitare, pendant que K20, à labatterie, martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait. Ils dégagent tellement d’énergie et devibrations à eux deux qu’on a le sentiment qu’ils se démultiplient.Après 10 ans et plus de 600 concerts mémorables aux quatre coins de la planète, leur dernièretournée les a menés dans presque toutes les salles de France, à guichets fermés. Ils ont galvanisé etfait danser des dizaines de milliers de personnes dans les plus prestigieux festivals. Ils ont aussi étéadoubés par des monuments du rock (Jack White, -M-, Shaka Ponk, Rival Sons, Royal Republic…) enassurant leurs 1ères parties, devant de nouveaux fans conquis.

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82