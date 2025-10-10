Ko Shin Moon Châteauroux
Ko Shin Moon Châteauroux samedi 7 mars 2026.
Ko Shin Moon
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Éclectisme, hybridité et cosmopolitisme ce tandem original explore les régions du monde pour un mélange audacieux entre instruments à cordes orientaux et synthétiseurs ou boîtes à rythmes utilisés dans la musique électro.
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34
English :
Eclecticism, hybridity and cosmopolitanism: this original tandem explores the regions of the world for a daring blend of oriental string instruments and synthesizers or drum machines used in electro music.
German :
Eklektizismus, Hybridität und Kosmopolitismus: Dieses originelle Tandem erkundet die Regionen der Welt für eine gewagte Mischung aus orientalischen Saiteninstrumenten und Synthesizern oder Drumcomputern, die in der Elektromusik verwendet werden.
Italiano :
Eclettismo, ibridazione e cosmopolitismo: questo originale tandem esplora le regioni del mondo in un'audace miscela di strumenti a corda orientali e sintetizzatori e drum machine utilizzati nella musica elettronica.
Espanol :
Eclecticismo, hibridez y cosmopolitismo: este original tándem explora las regiones del mundo en una atrevida mezcla de instrumentos de cuerda orientales y los sintetizadores y cajas de ritmos propios de la música electrónica.
