Kobon en concert, sortie d’album au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris mardi 21 octobre 2025.

Il y a des moments de suspension suivis d’accélérations à tombeau ouvert. L’auditeur a l’impression de flotter sur un nuage, et l’instant d’après de dévaler les chutes du Niagara en canoë.

Clément Mérienne : piano

Etienne Renard : contrebasse

Emilian Ducret : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — L’une des singularités de la musique de Kobon est de jouer avec le temps comme avec des balles de caoutchouc. Elle joue, et elle jongle. Car ce groupe aime les superpositions de rythmes, entretenir l’ambiguïté, masquer la pulse, donner des fausses pistes. Ce jeu de cache-cache, les jazzmen l’ont toujours pratiqué mais ici c’est avec des rythmiques impaires qu’ils accomplissent des prouesses.

Le mardi 21 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/