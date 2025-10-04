KOC 18 KNOCK OUT CHAMPIONSHIP – COMPLEXE SPORTIF DES VAUZELLES Chateaubernard

KOC 18 KNOCK OUT CHAMPIONSHIP – COMPLEXE SPORTIF DES VAUZELLES Chateaubernard samedi 4 octobre 2025.

KOC 18 KNOCK OUT CHAMPIONSHIP COMPLEXE SPORTIF DES VAUZELLEDepuis bientôt 20 ans les K.O.C font frémir les fans de combat, notre gala a fait ses preuves, les spécialistes sont unanimes “le K.O.C est une valeur sûre, un gage de qualité”. Dans les règles du Kenpo Elite, nous opposons le meilleur des combattants européens. Le Kenpo Elite est un mélange de boxe pieds/poings, de lutte, de judo, de grappling et de Jiu Jitsu Brésilien. Actuellement, nous organisons le K.O.C dans trois villes qui sont Cognac, Angoulême et BordeauxS

COMPLEXE SPORTIF DES VAUZELLES 19 rue des Vauzelles 16100 Chateaubernard 16