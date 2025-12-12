Kocoa & the sweet pops Au fil du jazz 2026 Continvoir

Kocoa & the sweet pops Au fil du jazz 2026

2 Rue des Pelouses Continvoir Indre-et-Loire

La charismatique chanteuse jamaïcaine KOCOA, désormais installée en France, rayonne sur scène sur un répertoire de vieux rythm’n blues et soul parfois teinté de jazz jamaïcain.

plusieurs chorales gospel en Jamaïque, et accompagnée de main de maître par les SWEET POPS, elle transmet immanquablement sa joie de vivre, son énergie et son enthousiasme au public.

The charismatic Jamaican singer KOCOA, now based in France, shines on stage with a repertoire of old rhythm?n blues and soul, sometimes tinged with Jamaican jazz.

