Rang-du-Fliers

Kocoa & the Sweet Pops

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

à 19h00

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Dès ses deux ans, Queen Kocoa chante dans plusieurs chorales de gospel en Jamaïque tous les jours de l’année, qu’il pleuve ou qu’il vente. L’amour de cette musique et sa voix puissante sont remarqués parmi le monde des musiciens passionnés, fine fleur du rhythm’n’blues les Sweet Pops .

Ensemble, ils révèlent la ferveur du gospel, l’intimité d’un blues et la puissance du jump ! Un répertoire aux mille facettes qui fait le bonheur d’un large public dans les plus prestigieux festivals européens.

Kocoa & the Sweet Pops c’est une ode à la joie de vivre, à la danse et à la poésie rythmée de la musique noire américaine.

Après un cocktail de bienvenue et comme de coutume son verre de punch, voici donc le concert, autour d’un repas chaud préparé par le chef Jean Sébastien Meillassoux, dans un esprit club blues, servi aux tables nappées et garnies de petites bougies. Le bar souriant de Blues in time vous accompagnera tout au long de la soirée.

Sur réservation uniquement repas + spectacle (places limitées) .

Rue de l’Eglise Salle Le Fliers Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 19 17 02 21

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English :

L’événement Kocoa & the Sweet Pops Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers