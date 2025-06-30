LES GRANDES EAUX MUSICALES 2025 – JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles

KODO Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET VILLAGE 42 PRESENTENT : KODOC’est un groupe qui arrive dans un fracas tonitruant, qui fait trembler les murs et les scènes du monde entier en y apportant sa culture centenaire. Kodo, le plus célèbre des groupes de taïkos (le mot japonais pour percussion), c’est la précision d’un art intemporel dans un spectacle aussi physique que musical, aussi percutant qu’impressionnant.En japonais, Kodo signifie à la fois « enfants du tambour » et « battements de cœur ». Et clairement, ces artistes qui perpétuent avec ferveur leurs traditions font résonner les cœurs et les corps sur des vibrations qui portent des messages universels. Cadences effrénées, sons graves et profonds, résonances magnétiques, on a l’impression de partir pour un combat épique, comme au temps des samouraïs quand le tableau suivant nous offre une musique plus texturée, plus subtile, invoquant la nature, le microcosme où les éléments qui se déchaînent.Et si Kodo s’ancre sur l’île de Sado, au Japon, d’où la formation est originaire, il ne se limite pas à une conception traditionnelle. Après 40 ans de tournées sur les cinq continents, leur art se veut aussi contemporain, inspiré de leurs nombreux voyages. Clairement ces artistes balancent finement entre leurs origines et leur spiritualité d’un côté, leur ouverture et leur créativité de l’autre.Mais quoi qu’il en soit, et même si Kodo a quelques albums à son actif, c’est pour la scène que le groupe vit. Les percussions sont impressionnantes, tout comme la musculature des musiciens qui les manient, véritables athlètes qui se soumettent à un entraînement physique rigoureux. Et dans les lumières savamment orchestrées, les tambours parlent aux âmes, dans un rythme qui laisse à peine le temps au public de reprendre son souffle.

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59